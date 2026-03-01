Ofrecen taller de autoprotección y disciplina en Atoyatempan

Como una estrategia clave para garantizar espacios seguros y acercar herramientas de autoprotección a la población femenina, la Secretaría de las Mujeres realizó el taller de Karate Do “Libres en Movimiento” en el municipio de Atoyatempan. Esta iniciativa técnica y formativa fortalece las capacidades físicas, emocionales y comunitarias de las asistentes.

La secretaria Yadira Lira Navarro encabezó la práctica donde ratificó que el respaldo por parte del Gobierno del Estado de Puebla es permanente para asegurar el derecho a una vida libre de violencias. En sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular destacó que los Centros LIBRE–Casas Carmen Serdán brindan servicios gratuitos de acompañamiento integral, orientación jurídica y atención psicológica.

Durante la jornada, las participantes adquirieron conocimientos en técnicas básicas de defensa personal y disciplina corporal, recursos fundamentales para potenciar la autoestima y la autonomía. Por su parte, el presidente municipal de Atoyatempan, Elías Noé Juárez López, subrayó la relevancia de la coordinación interinstitucional para edificar entornos igualitarios y preventivos.

