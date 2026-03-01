Congreso de Puebla presenta libro sobre liderazgo femenino empresarial

El Congreso del Estado de Puebla, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, llevó a cabo la presentación del libro “Voces Femeninas, Liderazgos que Inspiran”, una obra impulsada por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), que destaca el trabajo, la resiliencia y la capacidad transformadora de las mujeres en el ámbito empresarial.

La obra “Voces Femeninas, Liderazgos que Inspiran” recopila 50 historias reales de mujeres empresarias y líderes mexicanas que comparten sus vivencias, desafíos, aprendizajes y logros. Cada testimonio refleja resiliencia, valentía y estrategia empresarial; son relatos de mujeres que no esperaron ser rescatadas, sino que decidieron escribir su propio destino, transformando no solo sus empresas, sino también sus entornos y comunidades.

Durante su intervención, Daniela Mier Bañuelos, titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, destacó la relevancia de generar espacios donde se reconozca y fortalezca el liderazgo femenino, subrayando que la igualdad sustantiva se construye también al visibilizar historias de éxito que inspiran a nuevas generaciones.

Asimismo, se contó con la participación de siete ponentes autoras de la obra: Yari Durán, Paulina Villaseñor, Andrea Suárez, María del Carmen Jiménez, Elia Navarro, Ilian Santoyo y Adriana Abarca, quienes compartieron de manera cercana y emotiva las razones que las llevaron a convertirse en líderes, así como las experiencias que, aunque dolorosas en su momento, se transformaron en aprendizajes y fortalezas.

Las ponentes coincidieron en que escuchar estas historias directamente, más allá de leerlas en el libro, permite generar una conexión auténtica entre mujeres reales que han vivido experiencias reales. Reafirmaron que AMMJE es una plataforma clave para el impulso del liderazgo empresarial femenino y el networking que hoy demandan las mujeres.

En el evento estuvieron presentes la legisladora Ana Laura Gómez Ramírez y la diputada de la LX Legislatura, Guadalupe Muciño Muñoz.

