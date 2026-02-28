Instalan en el Congreso la Red Estatal de Vinculación Laboral de Puebla

En el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral, que se conmemora el 27 de febrero, en el Congreso se llevó a cabo la instalación de la Red Estatal de Vinculación Laboral de Puebla, que tiene como objetivo fortalecer el empleo digno, la inclusión laboral y la coordinación interinstitucional en la entidad.

Este espacio de colaboración estratégica busca fortalecer la intermediación laboral, impulsar la capacitación pertinente, promover la igualdad de oportunidades y garantizar que el acceso al empleo se realice bajo los principios de inclusión, respeto a los derechos laborales y no discriminación.

Al hacer uso de la palabra, el diputado José Luis Figueroa Cortés señaló que se impulsan acciones para transitar hacia la igualdad sustantiva en el ámbito laboral, pese a las barreras sistemáticas que limitan a las personas por distintas circunstancias. Dijo que el objetivo es construir un entorno justo, donde todas las personas tengan acceso a oportunidades de trabajo.

La diputada María Soledad Amieva Zamora expuso que el Congreso del Estado está comprometido con la inclusión, el bienestar de la ciudadanía y que los espacios de trabajo cuenten con una política de igualdad.

En su intervención, la diputada Luana Armida Amador Vallejo destacó la importancia de promover mecanismos que permitan la inclusión de las personas con discapacidad en el sector laboral; además, contar con acciones de sensibilización al interior de los centros de trabajo.

Por su parte, la titular de la Oficina de Representación Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Puebla, Elia Cortés Benitez, señaló que dar empleo formal no solo es un beneficio para la persona que accede a éste, sino para toda su familia. En este sentido, desde los tres órdenes de gobierno se implementan medidas para mejorar las condiciones laborales de todas las personas.

De igual forma, la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, señaló que con estas acciones se fortalece una agenda incluyente, de justicia social, bioética y humanismo, alineadas a los principios de trabajo digno, accesibilidad y desarrollo económico sostenible para el Estado.

En la instalación participaron las diputadas Esther Martínez Romano y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, así como representantes del sector empresarial, organizaciones sindicales, academia y organizaciones de la sociedad civil, quienes rindieron protesta para integrar esta red y firmaron compromisos.

