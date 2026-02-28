Armenta toma protesta a Comité Directivo de CMIC Puebla 2026-2028

La construcción detona el desarrollo, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al tomar protesta al Comité Directivo 2026-2028 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Puebla, presidido por Raymundo del Valle Lafont.

Durante el acto protocolario, Armenta Mier aseguró que en una agenda conjunta impulsarán proyectos de gran visión para los próximos años en la entidad, por lo que, invitó a las y los miembros de la CMIC a participar en iniciativas de construcción, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2024-2030, para que la obra no se concentre en una sola empresa.

El ejecutivo estatal exhortó a las y los constructores a formar parte de los megaproyectos: el Tren Ligero Puebla-Atlixco y el tren Puebla-Tlaxcala, bajo la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Armenta Mier subrayó que, para el gobierno, la seguridad, la justicia y la distribución de riqueza es prioritario. Por ello, su administración no escatima ningún esfuerzo para garantizar la tranquilidad de las familias y del sector empresarial. “Cuando un empresario sufre un robo, ofrezco toda comunicación y disposición para estar con ustedes”, afirmó al extender su apoyo ante cualquier caso de extorsión.

En su mensaje, el presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, reconoció en el gobernador Alejandro Armenta, su apertura al diálogo con los sectores productivos y su disposición para impulsar el desarrollo del Estado, ya que la construcción fortalece la economía. Reiteró el interés del sector en los proyectos de la entidad, debido a que mueven la economía, y contribuyen al bienestar de las familias.

Expresó que México vive un momento relevante para el desarrollo de la infraestructura, ya que el fortalecimiento del mercado interno y la integración de cadenas de valor forman parte del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en este contexto la construcción genera inversión, empleo competitividad y calidad de vida.

El presidente de la CMIC Delegación Puebla, Raymundo Delvalle Lafont, manifestó que consolidará las relaciones institucionales con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial, promoverá la sostenibilidad y responsabilidad social; así como fomentará la generación de bancos de proyectos de obras de infraestructura.

“Hoy más que nunca, Gobierno, empresarios y sociedad debemos cerrar filas con unidad y responsabilidad. La paz es condición indispensable para el desarrollo y el bienestar de Puebla”, sentenció.

En este contexto, Gustavo Vargas Constantini, presidente saliente, resaltó que durante el periodo 2023-2026 posicionaron a la CMIC-Puebla como referente global. Reconoció la visión del gobernador Alejandro Armenta: “La unidad en la industria es nuestra mayor fortaleza y nuestro legado más valioso”, finalizó.

