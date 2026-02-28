Estados Unidos e Israel lanzan ofensiva militar contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron la mañana de este sábado una ofensiva militar contra objetivos en Irán, en una escalada significativa tras semanas de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní.

El presidente Donald Trump confirmó en un mensaje difundido en redes sociales el inicio de una campaña militar “masiva” para impedir que “esta dictadura radical amenace a Estados Unidos” y sus intereses de seguridad nacional.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Horas antes, Israel ejecutó lo que calificó como un “ataque preventivo” contra Irán. Tras la ofensiva, se decretó estado de emergencia en todo el país ante la posibilidad de represalias iraníes con drones y misiles balísticos.

Tras el ataque, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la ofensiva conjunta busca “eliminar la amenaza existencial” que representa el régimen iraní y llamó a la población iraní a “liberarse del yugo de la tiranía”.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

El Departamento de Guerra de Estados Unidos denominó la operación en redes sociales como “Operación Furia Épica”, aunque no ofreció mayores detalles sobre los objetivos alcanzados ni el alcance del despliegue militar.

Por su parte, la Oficina del Primer Ministro de Israel señaló que la acción contra Irán fue bautizada como “Rugido del León”. El nombre se relaciona con la guerra de 12 días de junio llamada “León Ascendente”.

Irán condena y contraataca

Como respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel, calificándola como una “agresión militar criminal” contra varios puntos del país islámico.

Asimismo, Irán afirmó que respondió con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en países del Golfo y lanzó misiles hacia territorio israelí, lo que abriría una nueva fase de confrontación directa en la región.

