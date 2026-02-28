SRE activa protocolos ante escalada militar en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sus representaciones en Medio Oriente activaron protocolos de protección y asistencia consular ante la reciente ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre las representaciones mexicanas se encuentran Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de mexicanos directamente afectados.

La Cancillería señaló que las embajadas y consulados mantienen contacto permanente con la comunidad mexicana y han atendido todas las consultas recibidas, además de continuar monitoreando la situación en la región.

Ante la situación derivada de la escalada en Medio Oriente, la SRE exhortó a los connacionales a permanecer en interiores, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las indicaciones de autoridades locales.

Te puede interesar: Bloquean caseta de San Marcos en protesta por falta de insumos médicos

También advirtió sobre cierres de espacio aéreo e interrupciones de vuelos, por lo que pidió consultar directamente con las aerolíneas el estatus de los viajes. Reiteró su recomendación de no viajar a la región.

La dependencia recordó que está disponible el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), a fin de mantener comunicación directa con quienes se encuentren en esos países.

En un mensaje previo, la SRE informó que se mantiene atenta al desarrollo de los acontecimientos e hizo un llamado específico a evitar viajes a Irán e Israel, al tiempo que aseguró continuar en contacto con connacionales.

La @SRE_mx informa que desde el día de ayer nuestras representaciones en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana, continúan monitoreando la situación y han activado sus… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026

Te recomendamos: