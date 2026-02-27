Bloquean caseta de San Marcos en protesta por falta de insumos médicos

Alrededor de las 14:30 horas, un grupo de aproximadamente 100 personas cerró la caseta de San Marcos, ubicada sobre la autopista México-Puebla, lo que generó intensa carga vehicular y largas filas de automóviles.

Se trata de familiares y pacientes del Hospital Dr. Pedro López, en Ixtapaluca, quienes levantan las plumas de la caseta San Marcos Huixtoco, ubicada en Chalco, permitiendo el paso libre de manera intermitente en ambos sentidos, bajándolas minutos después, esto como medida de protesta ante la falta de insumos para diálisis y hemodiálisis.

Los manifestantes señalaron que desde hace tres días no cuentan con el material necesario para realizar los tratamientos. Afirmaron que, pese a dialogar con el director del hospital, Salvador Hernández Maldon, no han obtenido solución, ya que aseguran que ni IMSS-Bienestar ni la empresa proveedora han dado respuesta, situación que afecta a alrededor de 300 pacientes.

El cierre de la caseta provocó tráfico intenso y largas filas de vehículos varados en ambos sentidos. Ante la congestión, algunos conductores optaron por utilizar la carretera federal Puebla-México para continuar su trayecto.

Hasta el momento se desconoce la hora en que los manifestantes se retirarán del lugar; en la zona permanece personal de seguridad para resguardar la caseta y prevenir algún conato de enfrentamiento.

