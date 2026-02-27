DIF Puebla Capital entrega 50 aparatos ortopédicos a personas con discapacidad

La inclusión social es uno de los ejes fundamentales que rige las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de Puebla. Por ello, desde el inicio de la actual administración que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital dirigido por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, se ha trabajado para generar mayores oportunidades a favor de las personas con discapacidad o con problemas de movilidad.

Como parte de este compromiso, este día se realizó la entrega de 50 aparatos ortopédicos en la Unidad Médica Integral (UMI), beneficiando a personas que requieren dicho apoyo funcional para mejorar su calidad de vida y regresarles su autonomía.

Durante el evento, el alcalde Pepe Chedraui destacó la finalidad de estas acciones permiten que la vida de las y los poblanos sea mejor. Abundó que el Gobierno de la Ciudad trabaja de forma coordinada bajo la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el gobernador, Alejandro Armenta.

“Estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para hacer su vida mejor, por eso ese programa tan importante por nuestra niñez, por nuestros adultos mayores es muy importante”, dijo.

Por su parte, la presidenta del DIF municipal, MariElise Budib reiteró que desde el DIF Puebla Capital se trabaja con sensibilidad y cercanía para atender de manera directa las necesidades de los sectores más vulnerables. Señaló que cada aparato ortopédico entregado simboliza una oportunidad para que las y los beneficiarios recuperen su confianza y seguridad. Además, afirmó que estas acciones les permite tener mayor participación en su entorno familiar y social.

“Hoy estamos entregando 50 aparatos de movilidad. Estas sillas de ruedas, bastones, muletas, son herramientas que pueden hacer más sencillo el día a día. Pueden dar un poco más de Independencia, más seguridad, más tranquilidad tanto para ustedes como para todas sus familias. En el DIF sabemos que cada apoyo tiene una historia atrás, una familia, un gran esfuerzo por salir adelante, y eso es algo que yo valoro profundamente”, agregó.

Los aparatos ortopédicos entregados, entre ellos, sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros dispositivos de apoyo, permitirán a las y los beneficiarios mejorar su movilidad, facilitar sus actividades diarias y fortalecer su integración social.

El director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, destacó que la entrega de aparatos ortopédicos es parte esencial del compromiso de la institución con el bienestar de las familias poblanas. Asimismo, reconoció la sensibilidad de la presidenta MariElise Budib y del alcalde Pepe Chedraui, e invitó a la ciudadanía a acercarse al DIF municipal para conocer y aprovechar sus servicios.

“Reconozco la sensibilidad y empatía de nuestra presidenta MariElise y del alcalde Pepe Chedraui, quienes todos los días nos inspiran a seguir trabajando por las personas adultas mayores, por las personas con discapacidad y por quienes enfrentan problemas de movilidad.”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla reafirma su compromiso de promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar integral de las familias poblanas

