SSC Cholula detiene a dos hombres por posesión de droga en Manantiales

Como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula detuvieron a Isaac “N”, de 25 años, y José Armando “N”, de 21 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la junta auxiliar Rafael Ávila Camacho, conocida como Manantiales.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Lago de Pátzcuaro, donde los oficiales detectaron a dos personas que presuntamente consumían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Al notar la presencia policial, uno de los individuos intentó ocultar entre sus pertenencias un objeto utilizado para el consumo.

Durante la inspección preventiva, realizada conforme a los protocolos establecidos, se aseguraron diversas bolsas de plástico tipo ziploc con una sustancia granulada similar al cristal, así como una pipa de vidrio. La cantidad asegurada excedía los parámetros permitidos para consumo personal, de acuerdo con la normatividad vigente.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica. El gobierno municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrendó su compromiso de fortalecer las acciones en materia de seguridad, combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas y garantizar entornos más seguros para las familias cholultecas.

Te recomendamos: