Congreso realiza conversatorio sobre DDHH en el servicio público

El Congreso del Estado de Puebla, a través del Órgano Interno de Control, llevó a cabo el conversatorio “Derechos Humanos en el Servicio Público”, con el objetivo de fortalecer la cultura institucional desde una visión preventiva, ética, profesional y constitucionalmente responsable.

Durante el evento, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez hizo un llamado a las y los servidores públicos a capacitarse para garantizar un trato digno e igualitario, así como a reconocer y nombrar explícitamente a las personas conforme a su orientación sexual, identidad y expresión de género.

El conversatorio contó con la participación de especialistas en la materia, como la titular de la Notaría Pública Número 2 del Distrito Judicial de Tetela, Guillermina Téllez Arias; el director de Apoyo y Logística Administrativa del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, Juan Carlos Sandoval Ruíz; y la subdirectora de Seguimiento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, Valeria Rubí Hernández Alonso.

Como parte del programa se desarrollaron tres bloques temáticos: en el primero se abordó la relación entre los derechos humanos y la función pública; en el segundo se dio respuesta a las inquietudes de las y los asistentes; y en el tercero se presentaron algunas conclusiones y reflexiones.

En este conversatorio también se contó con la presencia del titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, José Alberto Poumian Toledo, así como invitados especiales.

