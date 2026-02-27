Urgen a municipios reforzar seguridad en bares y antros tras ataque en Angelópolis

Los gobiernos municipales deben reforzar los operativos y protocolos de seguridad en los bares y antros del estado; así como garantizar que elementos de seguridad privada custodien los lugares.

Tras el ataque armado afuera del bar “Sala de Despecho”, que dejó a tres jóvenes sin vida, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, urgió a aplicar la ley en centros nocturnos.

En entrevista, el diputado hizo un llamado para que los 217 ayuntamientos, especialmente los de la zona metropolitana, apliquen las medidas que regulan la operación de dichos establecimientos.

Recordó que la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas señala que los bares y antros deben ser custodiados por elementos de seguridad privada debidamente capacitados, y no por los llamados “cadeneros”.

Además, resaltó que los cuerpos de seguridad municipales deben realizar operativos durante la noche y madrugada, cuando los lugares se encuentran abiertos y con un gran número de personas al interior.

A la par, adelantó que desde el Congreso del Estado reforzarán las leyes vigentes para garantizar que los centros nocturnos sean espacios seguros.

Aunque lamentó los hechos ocurridos el pasado 14 de febrero en la Isla de Angelópolis, subrayó que hubo pronta reacción de las autoridades y se detuvo a los cuatro presuntos sicarios.

