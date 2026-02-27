Mitsubishi Motors abre segunda agencia en Puebla

Mitsubishi Motors de México continúa fortaleciendo su presencia en el país con la apertura de una nueva agencia en Puebla, en Los Fuertes. La nueva agencia se integra bajo la nueva imagen de la marca como parte del plan de renovación y expansión a nivel nacional.

Será operada por Grupo Rivera, que asume la operación de la segunda agencia de Mitsubishi Motors en el estado. El grupo representa actualmente a seis marcas automotrices en 13 ubicaciones distribuidas entre Puebla, Ciudad de México, San Martín Texmelucan y Tlaxcala. A diciembre de 2025, había comercializado 7 mil 160 unidades, respaldado por una plantilla de más de 550 colaboradores.

Durante el evento de inauguración, Ah-kin Vázquez, presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México, destacó la importancia de esta alianza: “Continuar trabajando de la mano de Grupo Rivera en Puebla, refuerza nuestra estrategia de crecimiento y consolidación a nivel regional. Su trayectoria, liderazgo y conocimiento del mercado local son fundamentales para continuar brindando una experiencia sólida y confiable a nuestros clientes”.

Mitsubishi Los Fuertes está ubicada en Diagonal Defensores de la República número 872, colonia Adolfo López Mateos. La nueva agencia forma parte de la estrategia que mantiene una ventaja competitiva en el segmento de SUVs, pickups y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV).

La compañía, pionera en electrificación con el lanzamiento del i-MiEV en 2009 y el Outlander PHEV en 2013, tiene como meta alcanzar el 100 por ciento de ventas de vehículos electrificados para 2035.

La relación entre Mitsubishi Motors y Grupo Rivera inició en enero de 2023 con la inauguración de Mitsubishi Angelópolis, agencia que hoy se posiciona dentro de las diez que generan mayor volumen de ventas para la marca.

