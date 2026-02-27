Proponen reforma para blindar seguridad en bares con cámaras de seguridad

La tragedia ocurrida afuera del bar “Sala de Despecho”, donde tres jóvenes inocentes fueron asesinados por una confusión de sicarios del CJNG, ha escalado al terreno legislativo.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de Puebla, buscando blindar los centros nocturnos.

La propuesta busca establecer estándares mínimos de seguridad que hoy son discrecionales o inexistentes en muchos establecimientos.

En ese sentido, se establece que los negocios deberán contar con circuitos cerrados (CCTV) que cubran accesos, salidas y áreas comunes.

Se exige conservar los videos por un periodo mínimo de 30 días naturales, lo que facilitaría las investigaciones de la Fiscalía en casos como el del 14 de febrero.

🟠 Puebla merece vivir en paz.

Las familias poblanas merecen seguridad.



— Fedrha Suriano Corrales (@FedrhaSuriano) February 26, 2026

Además, se establece una cuota obligatoria de un guardia de seguridad por cada 50 personas de aforo autorizado.

Durante la presentación, la legisladora enfatizó que el objetivo no es clausurar negocios ni afectar la economía, sino profesionalizar el sector.

Reconoció que la vida nocturna es vital para el dinamismo de Puebla y la generación de empleos, pero sus espacios deben contar con herramientas para disuadir delitos y, en caso de que ocurran, proporcionar evidencia inmediata a las autoridades.

El ataque armado en el bar “Sala de Despecho”, ocurrido el pasado 14 de febrero, terminó con la vida de Gisele Ortiz, Joaquín Wirth y Emmanuel Campaña, debido a una equivocación, pues los sicarios iban por otro objetivo.

