Detienen a un hombre por guardar el cadáver de su madre rodeado de velas en Cholula

Un hombre fue detenido por las autoridades para investigar la forma en que su madre habría perdido la vida, pues un par de niños habrían descubierto el cuerpo rodeado de veladoras al interior del domicilio del señalado.

La noche del miércoles fue cuando dos niños que jugaban con una pelota saltaron el muro de la vivienda 31 de la 13 Oriente en el Barrio de San Pablo Tecamac, al intentar rescatar su balón, se encontraron con la escena que los escandalizó.

El cuerpo de una mujer de la tercera edad en avanzado estado de descomposición y rodeado de velas, fue lo que provocó temor en los niños, quienes salieron y notificaron a sus padres lo ocurrido.

A su vez, los adultos llamaron a emergencias, por lo que agentes de la Policía Municipal y personal de Protección Civil acudieron a la zona, hablaron con el habitante del lugar e ingresaron para corroborar la historia de los infantes.

El sitio quedó bajo resguardo y la mañana del día viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó el levantamiento del cadáver de la fémina y se procesó al masculino, debido a que no quiso compartir detalles de la situación.

Aunque hasta ahora se presume que, debido a la falta de recursos económicos, el hombre no habría podido enterrar a su progenitora después de que falleció por cuestiones naturales.

No obstante, aún se esperan los dictámenes forenses para saber con certeza si la occisa tenía rastros de violencia que pudieran comprometer con un delito al detenido.

