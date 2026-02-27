Cadáver pasa tres horas en lateral de la México-Puebla tras ser atropellado

Por:
Jesus Zavala
-
0
Aparentemente se dirigía a su trabajo, portaba consigo una mochila de color negro, sudadera gris, jeans azules y botas de casquillo.

El cuerpo de un hombre estuvo más de tres horas tendido en el suelo en la lateral de la autopista México-Puebla luego de haber sido atropellado en la zona.

La mañana del jueves 26 de febrero, un hombre de entre 30 y 35 año, que intentaba cruzar la lateral de la autopista 150D con altura de San Felipe Hueyotlipan y sentido a los estadios, fue atropellado por un vehículo.

La unidad responsable y su conductor no se quedaron en el sitio, por lo que agentes de la Policía Municipal y Estatal llegaron hasta la escena donde resguardaron el cuerpo para evitar que fuera arrollado por más vehículos.

El acordonamiento se mantuvo por más de tres horas, tiempo en el que, el cuerpo estuvo expuesto al sol y la ciudadanía de manera parcial.

Tiempo después servicio forenses trasladaron el cadáver hasta un anfiteatro en calidad de desconocido y se inició una carpeta de investigación para conocer la identidad del responsable de este homicidio culposo.

Te recomendamos:

Proponen oficialmente crear Universidad del Arte y la Cultura en Puebla

Notas relacionadasmás del autor