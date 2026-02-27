Sentencian a 46 años de prisión a asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez

Jesús Francisco N. y Jesús Armando N. fueron sentenciados a 46 años cinco meses de prisión por el homicidio del periodista y funcionario público Marco Aurelio Ramírez Hernández, asesinado en mayo de 2023 en Tehuacán.

La pena fue establecida este jueves 26 de febrero en el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla y la reparación del daño se definirá después.

La familia del comunicador consideró que era una pena justa, sin embargo, expresaron que “nada les va a regresar” a Marco Aurelio.

Hay que recordar que hay un tercer implicado que sigue prófugo y no ha podido ser juzgado por el crimen cometido.

El 16 de febrero pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpables a ambos hombres por el asesinato del comunicador, después de 24 audiencias y 50 pruebas desahogadas.

En esa ocasión, los jueces determinaron que su homicidio estuvo relacionado con su actividad como periodista y reconocieron que era un oficio peligroso de ejercer en el país.

