Detienen a implicados en desaparición y homicidio de matrimonio poblano

Como resultado de las investigaciones conjuntas entre autoridades ministeriales, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición y homicidio de Karina y Alexandro, matrimonio originario de Puebla que fue localizado sin vida en una zona colindante entre Puebla y Tlaxcala.

Las aprehensiones fueron realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos detenidos ya se encuentran a disposición de un juez.

De acuerdo con el informe preliminar, los sujetos identificados como Alejandro N., Hugo N., Christian N. y Alejandro N., siendo los primeros dos ubicados mediante trabajos de inteligencia en los municipios de Apizaco y Tetla de la Solidaridad, donde se cumplimentaron las órdenes de captura.

Ambos enfrentan cargos por el delito de desaparición cometida por particulares, feminicidio, homicidio calificado y encubrimiento, ya que se les relaciona directamente con la privación ilegal de la libertad del matrimonio, reportado como desaparecido desde el 19 de febrero y posteriormente hallado sin vida en el municipio de Chignahuapan.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la detención de las tres personas identificadas como Alejandro N., Christian N. y Miriam N., sobre los masculinos no se reportó el sitio exacto donde fueron aprehendidos, mientras que la fémina habría sido encontrada en Tlaxco.

Hasta el momento, ninguna de las fiscalías ha revelado el móvil del crimen ni la forma en que se perpetraron los hechos.

No obstante, el caso ha llamado la atención debido a que uno de los detenidos, Christian N., cuenta con antecedentes en la vida pública, al haberse desempeñado como director de Diseño e Imagen durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, además de haber participado como candidato a regidor en el proceso electoral de 2021 en Santa Clara Ocoyucan.

Las autoridades señalaron que posterior a esto emitirá un informe ampliado con mayores detalles del caso.

