Capturan a presuntos secuestradores en Santo Tomás Chautla; rescatan a víctima

Como parte de las acciones para inhibir conductas delictivas en la capital del estado, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, detuvo a dos hombres por su presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército sin licencia.

Durante un despliegue territorial en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla, policías municipales detuvieron a Geovani “N.”, de 23 años, originario del Estado de México, y a Julio “N.”, de 39 años, originario de Veracruz.

En el sitio se aseguraron dos armas de fuego tipo fusil, abastecidas con diversos cartuchos útiles, dos chalecos tácticos y un casco balístico.

Durante la intervención, los uniformados rescataron ilesa a una persona que se encontraba privada de su libertad en un domicilio de la zona, quien señaló directamente a los detenidos como presuntos responsables. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente junto con los indicios localizados.

El gobierno municipal, encabezado por el presidente Pepe Chedraui, refrendó su compromiso de reforzar los esquemas de reacción policial para generar entornos de paz para los habitantes de la capital.

