Cae pareja presuntamente ligada a extorsión y amenazas en Puebla

Como resultado de operativos coordinados en la zona metropolitana de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre y una mujer identificados como presuntos generadores de violencia.

Los detenidos fueron identificados como Eric de Jesús N., de 33 años, y Sandra N., de 32 años.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con hechos violentos ocurridos en la zona de Lomas de Angelópolis III durante los meses de enero y febrero de 2026, así como con un grupo delictivo dedicado a actividades como cobro de piso y amenazas.

Durante las intervenciones realizadas en los municipios de Puebla y Cuautlancingo, las fuerzas federales y estatales aseguraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, posible droga, cartuchos útiles y dos camionetas. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público por delitos contra la salud, portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

El gobierno estatal informó que se fortalecerá el trabajo con autoridades federales para combatir a la delincuencia y proteger el patrimonio de los poblanos.

