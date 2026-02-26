Procesión de Viernes Santo 2026 en Puebla tendrá medidas sanitarias

La tradicional Procesión de Viernes Santo 2026 en Puebla, la más importante de América Latina, promete contar con estrictas medidas sanitarias ante el brote de sarampión, así como protocolos de seguridad pública para los más de 190 mil asistentes.

El Comité Organizador de la Arquidiócesis de Puebla, en conjunto con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), presentó este jueves los pormenores del evento que se realizará el próximo 3 de abril.

En conferencia de prensa, destacaron que la Secretaría de Salud y la Iglesia han establecido lineamientos específicos.

En ese sentido, se pide a los fieles que presenten cualquier síntoma (fiebre, tos o erupciones) abstenerse de asistir para evitar contagios en cadena.

Cada una de las iglesias que resguardan las imágenes procesionales contará con personal capacitado para detectar y actuar ante emergencias sanitarias.

El Comité Organizador, liderado por Sergio Valdivia Bermúdez, se mantendrá en sesión permanente con las autoridades de salud para ajustar medidas según la evolución del brote.

Para garantizar el orden de las 5 mil personas que cargarán las imágenes y los miles de espectadores, se desplegará el siguiente dispositivo de seguridad:

Participación de la Policía Municipal , Protección Civil y servicios médicos (ambulancias y paramédicos en puntos fijos).

, y (ambulancias y paramédicos en puntos fijos). Monitoreo en tiempo real de la densidad de personas en las calles estrechas del Centro Histórico.

El objetivo es preservar la integridad física de los devotos en lo que se considera una de las procesiones más grandes de América Latina.

El inicio de la procesión será a las 12:00 horas, partiendo de la Catedral metropolitana de Puebla. Pasará por la Avenida 16 de Septiembre, pasando por Juan de Palafox y Mendoza, 2 Sur y la 4 Oriente-Poniente.

Alrededor de las 15:30 horas pasará sobre la 11 Norte-Sur y Avenida Reforma, donde se llevará a cabo la reflexión final y la bendición.

Este año, la fe poblana se centrará nuevamente en las imágenes más veneradas de la entidad:

⁠Señor de las Maravillas (Templo de Santa Mónica). Padre Jesús de las Tres Caídas (Parroquia de Analco). Virgen de los Dolores (Templo del Carmen). ⁠Virgen de la Soledad (Templo de la Soledad). ⁠Jesús Nazareno (Parroquia de San José). ⁠Señor de las Tres Caídas (Templo de Santo Ángel Custodio). Niño Doctor de Tepeaca (Santuario de Tepeaca).

Editor: César A. García

