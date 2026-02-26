Se abre socavón de casi dos metros en colonia La Loma

Un socavón de grandes dimensiones se abrió la tarde del miércoles sobre la avenida 68 Poniente, a escasos metros de la calle 11 Norte, en la colonia La Loma, lo que representa un riesgo para automovilistas y peatones, además de generar afectaciones viales en una vía de alta circulación.

El hundimiento se formó frente a los domicilios marcados con los números 1103 y 1105 y alcanza cerca de dos metros de profundidad. De acuerdo con versiones de vecinos, el daño se originó por una fuga de agua provocada tras la instalación de una toma domiciliaria, lo que debilitó las paredes de piedra y generó primero un hueco que posteriormente colapsó.

Al momento de registrarse el incidente, el paso de un camión pesado reblandeció el asfalto y, minutos después, un vehículo tipo Seat cayó en el hoyo, lo que ocasionó el desprendimiento total del pavimento.

#Seguridad 🕳️ Se abre un socavón en avenida 68 Poniente, a unos metros de la calle 11 Norte.



Como se aprecia en las imágenes, un vehículo casi es engullido por esta oquedad de grandes dimensiones. pic.twitter.com/B0m3N3EUWa — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 25, 2026

Debido al socavón, la vialidad permanece cerrada, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, ya que en la entrada de la calle 11 Norte no se cuenta con señalización preventiva suficiente.

La zona afectada fue acordonada con malla fluorescente y cinta de seguridad para impedir el paso de vehículos; únicamente se permite el tránsito de peatones y ciclistas. No obstante, el cierre ha provocado problemas viales, ya que algunos automovilistas circulan en sentido contrario sobre la 68 Poniente para incorporarse a la Diagonal Defensores de la República, situación que ha estado a punto de generar accidentes.

Vecinos señalaron que personal del Ayuntamiento de Puebla acudió desde el miércoles para iniciar los trabajos preliminares y se retiró alrededor de la 01:00 horas, por lo que esperan que este jueves continúen las labores de reparación y la vialidad sea restablecida a la brevedad.

#Puebla 🕳️ El día de ayer por la noche autoridades laboraron para atender el socavón que se originó en la 68 Poniente en la colonia La Loma. La zona permanece acordonada y al interior se puede apreciar que ya fue reemplazado el tubo que tenía la fuga que ocasionó el percance.… pic.twitter.com/stUEVCJLR7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 26, 2026

Editor: César A. García

