Tres mujeres son atropelladas por transporte público en Agua Santa

Tres mujeres fueron atropelladas la tarde de este miércoles por una unidad del transporte público a la altura del Infonavit Agua Santa, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad que acudieron para brindar atención a las víctimas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 119 Poniente y 9 Sur; de acuerdo con testigos, el conductor de la unidad 23 de la Ruta 4 se pasó el alto y arrolló a las mujeres que intentaban cruzar la vialidad, quienes fueron proyectadas varios metros adelante y resultaron con diversos golpes.

Testigos señalaron que una de las mujeres presentó lesiones en las piernas que le impedían moverse, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes.

Tras brindarles atención prehospitalaria por diversas contusiones, una de las afectadas fue trasladada de urgencia a un hospital para su valoración médica. 🏥

¡Maneja con precaución y respeta al peatón! 🛑 pic.twitter.com/JGLb6MuzcB — SSC Puebla (@SSC_Pue) February 25, 2026

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal y paramédicos del SUMA, quienes auxiliaron a las tres mujeres. Tras brindarles atención prehospitalaria por diversas contusiones, una de las afectadas fue trasladada de urgencia a un hospital para su valoración médica.

Del conductor de la unidad se desconoce su paradero, ya que huyó del lugar y dejó el vehículo sobre la vialidad, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su identidad.

En redes sociales se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de las mujeres, debido a que presentan heridas de consideración.

Atienden a mujer y menor atropelladas en San Ramón

Paramédicos de Protección Civil de Puebla capital brindaron atención prehospitalaria a una mujer y una menor de edad que resultaron lesionadas tras ser atropelladas en el cruce de 11 Sur y Rosales, en la colonia San Ramón 3ª Sección.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para valorar y estabilizar a las víctimas, quienes recibieron atención inmediata por parte del personal especializado.

Paramédicos de #PCPueblaCapital atendieron a una mujer y una menor de edad quienes fueron atropelladas, el hecho se registró en 11 Sur y Rosales, en la Colonia San Ramón 3ª Sección 📍.



En el lugar se brindó atención prehospitalaria a las personas lesionadas 🚑. pic.twitter.com/OmHneCHrOr — SSC Puebla (@SSC_Pue) February 25, 2026

