Reforma electoral reduciría salarios y privilegios en 32 congresos locales

Uno de los puntos centrales de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es la disminución de salarios y retiro de privilegios para los 32 Congresos locales del país.

La mandataria destacó que los legisladores deben apegarse a la “justa medianía” y no exceder sus ingresos mensuales.

En el caso de Puebla, cada uno de los 41 diputados y diputadas recibe alrededor de 2.6 millones de pesos anuales, entre su dieta, apoyos legislativos, bono por bancada y aguinaldo.

Aunque el sueldo base (conocido como dieta) de un diputado poblano se mantiene en 56 mil 420 pesos, esta cifra es solo el “colchón” en el Congreso del Estado.

A través de la partida de “Apoyos Legislativos”, cada representante recibe 141 mil 830 pesos adicionales cada mes.

En total, el ingreso bruto mensual por diputado asciende a 198 mil 250 pesos, una cifra que sitúa a la legislatura poblana entre las que manejan mayores recursos operativos por integrante en la región.

El costo para el erario se eleva significativamente al cierre de cada ejercicio. De acuerdo con los presupuestos asignados, los legisladores cuentan con:

•⁠ ⁠Informes de Actividades: Una bolsa de aproximadamente 206 mil pesos anuales para costear la difusión de sus logros.

•⁠ ⁠Aguinaldos: Un pago equivalente a 45 días de sueldo base, estimado en 84 mil 630 pesos, más bonos adicionales por determinar.

•⁠ ⁠Recursos por bancada: Un fondo trimestral de 600 mil pesos repartido entre las ocho fracciones parlamentarias para gastos de operación grupal.

Con estas cifras, el Congreso de Puebla estará bajo la lupa pública, durante la discusión y eventual aprobación de la Reforma Electoral.

Editor: Renato León

