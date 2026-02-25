Explosión en Huauchinango cobra segunda víctima mortal

La reciente explosión de una vivienda donde presuntamente se almacenaba pirotecnia en el municipio de Huauchinango sumó una segunda víctima mortal, al confirmarse el fallecimiento de Esdras Sadrac “N”, de 21 años, quien había resultado gravemente herido tras el estallido ocurrido en el inmueble.

De acuerdo con reportes oficiales, Esdras Sadrac fue trasladado de emergencia a un hospital en la ciudad de Puebla, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Pese a los esfuerzos del personal médico, que hizo todo lo posible para salvarle la vida, el joven perdió la vida a consecuencia de quemaduras de segundo y tercer grado, así como de otras complicaciones derivadas de la explosión.

Su fallecimiento se suma al de Vicente “N”, de 46 años, quien murió previamente como resultado del mismo incidente registrado en el interior de una vivienda en la colonia El Mirador, donde presuntamente se resguardaban materiales pirotécnicos.

