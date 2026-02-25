Puebla ha atendido 88 incendios forestales en 31 municipios

La atención oportuna a la temporada de incendios forestales permitió la intervención en 88 siniestros en 31 municipios en lo que va de 2026; el Gobierno del Estado de Puebla atendió estos casos mediante la coordinación interinstitucional entre diferentes instancias.

Personal de esta coordinación mantiene labores en un incendio activo en el municipio de Rafael Lara Grajales, donde se realiza la liquidación del fuego en un relleno sanitario. Pese a la dificultad por las capas de basura, no existe riesgo alguno.

Los municipios que presentan mayor afectación por incendios son Cohetzala, con más de 400 hectáreas; Vicente Guerrero, con 260; y Tlachichuca, con 102 hectáreas afectadas.

Gracias a la oportuna intervención de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Coordinación General de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Seguridad Pública y las direcciones municipales de Protección Civil, así como al uso del helicóptero del Gobierno de Puebla, solo han resultado afectadas mil 500 hectáreas.

El Gobierno del Estado de Puebla reitera a la población que, en caso de detectar humo, lo reporte al número de emergencia 9-1-1.

Asimismo, se recomienda evitar el encendido de fogatas, evitar tirar colillas de cigarro en zonas con vegetación y no dejar expuestos al sol fragmentos de espejos o vidrios, ya que pueden iniciar un incendio.

Te recomendamos: