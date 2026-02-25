Agresores confundieron a objetivo en “Sala de Despecho”, revela FGE

La Fiscalía General del Estado de Puebla reveló que los agresores responsables del ataque ocurrido el pasado 14 de febrero en las inmediaciones del bar “Sala de Despecho“, en la zona de Angelópolis, confundieron a su objetivo, lo que derivó en la muerte de tres personas y cinco lesionadas.

La dependencia detalló que las víctimas mortales no eran el objetivo de la agresión, sino que fueron alcanzadas por error debido a la similitud de su vehículo con el de la persona originalmente señalada.

“Las víctimas mortales no eran el objetivo del ataque, sino que fueron alcanzadas por error de los propios agresores”, señaló la fiscalía poblana.

Las investigaciones establecieron que una célula delictiva del crimen organizado perpetró el ataque; la intervención de los cuerpos de seguridad permitió la aprehensión inmediata de los cuatro agresores, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la cronología reconstruida por la Fiscalía, las víctimas salieron del bar y abordaron una camioneta blanca Mercedes Benz con placas del estado de Chiapas.

Minutos después, se cruzaron con el verdadero objetivo de la agresión y sus acompañantes, posteriormente, cuatro sujetos en motocicletas dispararon contra el vehículo y huyeron hacia la avenida Hermanos Serdán, con dirección al Río Atoyac.

Durante las pesquisas, la FGE recabó y analizó más de 74 horas de videograbaciones, realizó entrevistas a familiares y testigos, y efectuó investigaciones periciales en criminalística, balística, química forense, así como dictámenes de necrocirugía y médico legal. También se ejecutó un cateo en un inmueble relacionado con los hechos.

