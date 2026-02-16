Sicarios del bar ‘Sala Despecho’ se escondieron en una coladera

Dos de los cuatro detenidos por ser señalados del ataque armado en Angelópolis dijeron ser “halcones” cuando fueron aprehendidos cerca del lugar, tras el operativo Unidos Por ti de la policía municipal y Ejército.

Se trata de Gabriel N. y Brayan N., un adolescente de apenas 17 años de edad.

Con ayuda de un dron de la policía municipal con visión térmica en la barranca detectaron a los otros dos hombres que corrían y que se encondían en la maleza.

Tal vez te interese: Tras ataque en Angelópolis, UDLAP e Ibero lamentan muerte de egresados

En su intento de huida, el helicóptero de la policía estatal sobrevolaba las zonas y sus luces asustaron a los delincuentes, quienes se metieron por una alcantarilla y salieron a través de una coladera de drenaje a una calle.

Al intentar escapar, elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y Ejército detuvieron a los presuntos atacantes, Héctor Hugo N y Edwin N, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Gabriel N. y Brayan N. declararon que estaban secuestrados y que los tenía amenazados por eso fueron halcones y refirieron que los tenían en un departamento cercano al lugar de la agresión.

Te recomendamos: