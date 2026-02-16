Puebla realiza traslado aéreo de recién nacida con cardiopatía a CDMX

Como parte del compromiso con la atención oportuna y especializada, el Gobierno del Estado de Puebla realizó el traslado aéreo de una recién nacida al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el parte médico, la bebé nació el pasado 14 de febrero en el Hospital de la Mujer Puebla, con diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita.

Tras la valoración por el servicio de Cardiología Pediátrica, se determinó que la menor era candidata a colocación de marcapasos percutáneo en una unidad de tercer nivel, por lo que fue solicitada y aceptada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

En beneficio de la pequeña paciente, se realizó traslado seguro vía ambulancia aérea del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), este domingo al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde continuará con tratamiento gratuito, integral y especializado.

Con infraestructura, personal capacitado y coordinación interinstitucional, la administración que encabeza Alejandro Armenta Mier demuestra que en Puebla la salud es una prioridad, que se atiende con humanismo, calidad y de manera inmediata.

