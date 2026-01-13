Puebla realiza foro sobre manejo integral de heridas y quemaduras

El Gobierno de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Salud, clausuró el Foro Estatal en el Manejo Integral de Heridas y Quemaduras denominado “De la Piel al Corazón”, el cual se desarrolló en el Centro de Convenciones.

La coordinadora Normativa de Enfermería del Gobierno de México, Guillermina Vela Anaya, destacó que este primer foro constituyó un hecho sin precedentes que refrenda el compromiso para mejorar la atención a personas que viven con heridas y quemaduras.

El evento logró el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que permitirán transformar las intervenciones clínicas, reducir tiempos de recuperación y optimizar recursos humanos y financieros.

El secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, señaló que la administración estatal mantiene un compromiso permanente con el fortalecimiento del sistema de salud, al impulsar acciones que dignifiquen la labor del personal de enfermería y reconocer su papel fundamental en la atención y el cuidado de la población.

Finalmente, la jefa del Departamento Estatal de Enfermería, María Serena Álvarez Hernández, reconoció el trabajo conjunto entre las diferentes instancias y organizaciones, como la International Society for Burn Injuries (ISBI) y el Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), que hicieron posible este foro, el cual representa la continuidad de la Cumbre Magna de Líderes de Enfermería en el Manejo del Paciente con Heridas y Quemaduras, realizada un día antes.

Te recomendamos: