Científicos desarrollan implante retinal que permite leer a pacientes

Un implante retinal llamado Prima ha logrado restaurar la visión en pacientes con ceguera causada por atrofia geográfica, la fase final de la degeneración macular asociada a la edad.

El dispositivo permitió que 27 de 32 participantes, todos mayores de 60 años, en un ensayo clínico recuperaran la capacidad de leer letras, números y palabras después de un año con el implante.

El microchip mide 2×2 milímetros y se implanta bajo la retina mediante cirugía. Funciona junto con unas gafas de realidad aumentada que proyectan imágenes en tiempo real mediante luz infrarroja.

Los pacientes comenzaron a usar el sistema entre cuatro y cinco semanas después de la implantación. La mayoría experimentó mejoras progresivas tras meses de entrenamiento.

Aunque 19 participantes reportaron efectos secundarios como hipertensión ocular y desgarros retinales, todos se resolvieron en un máximo de dos meses.

El dispositivo es fotovoltaico y no requiere cables externos, a diferencia de prótesis oculares anteriores. Esta característica permite mayor autonomía y comodidad para los usuarios.

Actualmente, solo ofrece visión en blanco y negro, pero los investigadores trabajan en software para distinguir tonos grises y en chips de mayor resolución.

