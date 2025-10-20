Equipos de España protestan contra partido en Estados Unidos

Futbolistas de la Primera División de España realizaron una protesta unificada durante la jornada 9 en contra del partido entre Barcelona vs. Villarreal, que se jugará en Estados Unidos.

La medida consistió en permanecer inmóviles durante los primeros 15 segundos de cada partido para hacer ruido dentro de la La Liga y la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La protesta inició el pasado viernes en el encuentro entre Espanyol y Real Oviedo, donde ambos equipos se mantuvieron estáticos durante el inicio del juego.

El motivo del desacuerdo es la decisión de disputar un partido en el Hard Rock Stadium de Miami. Esta sería la primera vez que un encuentro europeo se juegue en territorio norteamericano.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) organizó la manifestación para protestar contra “la falta de transparencia, diálogo y coherencia” de los directivos.

El comunicado de la AFE exige que se comparta toda la información sobre el proyecto y garantice que se atienden las necesidades de los jugadores.

La acción de los jugadores busca presionar para que La Liga, RFEF y UEFA reconsideren su postura de disputar este partido en un suelo neutral.

