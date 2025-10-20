Explosiones de polvorines causan alarma en Ajalpan y Hueyotlipan

La madrugada de este lunes, una fuerte explosión en un polvorín clandestino en el centro de Ajalpan causó daños materiales en varias viviendas y pánico entre los vecinos. El estallido ocurrió alrededor de las 2:30 a.m. en una casa de la calle Guerrero Norte, barrio Fátima, que almacenaba pólvora.

El estruendo despertó a los residentes, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el ruido y las alarmas. Las primeras investigaciones indicaron daños en puertas, ventanas y paredes de domicilios cercanos, pero no se reportaron heridos.

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron la presencia de un polvorín clandestino y realizaron labores de enfriamiento y remoción de restos para evitar una nueva explosión. La zona fue acordonada por Protección Civil y Policía Municipal mientras se valoraban los daños y riesgos.

Vecinos expresaron su preocupación por el almacenamiento de material pirotécnico en medio de viviendas habitadas, señalando que ya sospechaban sobre este polvorín pero no se tomaron medidas preventivas.

Además, una segunda explosión se registró en un taller de pirotecnia en la junta auxiliar de San Miguel Zacaola, en Santo Tomás Hueyotlipan. Esta explosión ocurrió en un polvorín al aire libre, en la zona conocida como camino ex Vía Sur, utilizada para la molienda de carbón.

En este caso, no hubo lesionados ni mayores daños, por lo que no fue necesaria la intervención de ambulancias ni bomberos. Personal de Protección Civil y seguridad mantienen rondines para vigilar la zona.

