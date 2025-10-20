Marchan en Ajalpan para exigir justicia por feminicidio de Fany Carmona

Cientos de personas, entre familiares, amigos y pobladores, marcharon la tarde de este domingo en el municipio de Ajalpan para exigir justicia por el feminicidio de Stephany “Fany” Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional presuntamente asesinada por un compañero en Acapulco, Guerrero.

La manifestación inició alrededor de las 17:00 horas en el Monumento a la Identidad, con destino al zócalo municipal. Durante el recorrido, los asistentes portaron pancartas con mensajes como “Todo el peso de la ley” y “Justicia para Fany”, mientras exigían que el caso no quede impune.

Fernanda Rojas, madre de la víctima, encabezó la marcha y reiteró que su hija no murió en un accidente, como inicialmente se señaló, sino que fue víctima de un feminicidio. También aseguró que, aunque circulan versiones sobre la presunta detención del sargento Yair Manuel “N”, señalado como responsable, aún no ha sido notificada oficialmente por las autoridades.

La protesta estuvo acompañada de mensajes de solidaridad y dolor por parte de amigos y familiares, quienes recordaron a Fany como una joven deportista, disciplinada y comprometida con su trabajo. Los manifestantes exigieron a las autoridades militares y civiles el total esclarecimiento del caso y una sentencia ejemplar para el responsable.

Alrededor de las 19:30 horas, el contingente arribó al zócalo de Ajalpan, donde se realizaron consignas y se encendieron veladoras en memoria de la joven, en un ambiente de luto y exigencia de justicia que unió a toda la comunidad.

Editor: César A. García

