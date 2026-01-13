SEDIF Puebla inaugura Jardín Colores de Paz en Casa del Sol

El Sistema Estatal DIF (SEDIF) refrendó su compromiso de garantizar y restituir el derecho de niñas y niños a vivir en familia, mediante procesos de adopción responsables, seguros y transparentes, durante el homenaje por los 20 años de vocación y cuidado de la instancia infantil, Casa del Sol.

En representación del organismo, la jefa del Departamento de Adopciones, Cecilia Bonilla Martínez, destacó que la labor institucional no se limita al resguardo temporal, sino que tiene como objetivo central acompañar a las infancias en su reintegración al entorno familiar. Subrayó que simplificar y certificar los trámites de adopción constituye una obligación legal y ética del Estado, sustentada en el principio del interés superior de la niñez.

Actualmente, Casa del Sol, institución del sector privado, resguarda a 24 infantes canalizados por el SEDIF. Cuatro de ellos se encuentran en condiciones jurídicas para ser adoptados y alrededor de 20 continúan en proceso de liberación legal, con el propósito de que puedan integrarse a una familia que les brinde cuidado, amor y estabilidad, en concordancia con la política de protección a la niñez.

En este acto también se inauguró el Jardín Colores de Paz al interior de la casa de asistencia. Durante el evento, su director, Enrique Valentín, reconoció la coordinación permanente y el acompañamiento del Sistema Estatal DIF en la tarea compartida de garantizar el derecho de niñas y niños a crecer en un entorno familiar.

