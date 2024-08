AMLO, dispuesto a pagar indemnización a campesinos que bloquean la México-Puebla

Al cumplirse dos días del bloqueo a la Autopista México-Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a pagar a los campesinos de Santa Rita Tlahuapan la indemnización de sus tierras, pero lo justo y conforme al avalúo que se hizo, pues insistió que no cederá a chantajes.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el jefe del Ejecutivo federal pidió a los campesinos aceptar las condiciones que son justas y reiteró que pueden estar tranquilos, ya que no se les va a reprimir, pues su administración no es autoritaria.

Sin embargo, mencionó que los pobladores de Tlahuapan no han aceptado por ningún motivo el diálogo con las autoridades, las cuales –dijo—no pueden ser rehenes de quienes buscan lucrar como ocurría en el pasado.

Tal vez te interese: Ejidatarios de Tlahuapan identifican a abogado y esposa “estafadores”

“Ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, aseveró.

López Obrador justificó que los ejidatarios están actuando bajo la “mala influencia” de abogados aunque la petición sí se está atendiendo y se busca un arreglo legal para pagar los daños ocasionados en gobiernos anteriores por la construcción de la autopista.

Para ello, comentó que se realizó un avalúo justo sobre lo que debe pagarse a los campesinos, sin embargo sus abogados no están de acuerdo, por lo que pidió a los ejidatarios entender la situación y no dejarse manipular.

#Nacional 🗣 Al cumplirse dos días del bloqueo a la Autopista México-Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a pagar a los campesinos de Santa Rita Tlahuapan la indemnización de sus tierras, pero lo justo y conforme al avalúo que se hizo, pues… pic.twitter.com/irXmVlxP8c — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 8, 2024

Refirió que los pobladores de Tlahuapan afectados hace más de 50 años han acudido a varias instancias para reclamar la indemnización, pero fue hasta que llegó su gobierno cuando “decidimos hacer justicia y pagarles”, en alusión a la entrega de un cheque por 176 millones de pesos emitido durante 2018, que era un pago parcial del adeudo total.

“Nosotros no podemos como servidores públicos pagar más de lo que se establece de un avalúo (…) No sé (cuánto piden) pero están queriendo abusar porque nosotros no reprimimos porque es mejor convencer y persuadir que reprimir”, expresó.

Insistió que su gobierno no cederá ni violará lo que está establecido en las normas, ya que sostuvo que el presupuesto es dinero del pueblo y aquello que se resuelve con dinero, no es conflicto.

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: