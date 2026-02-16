“No habrá impunidad” por cadáver abandonado, asegura Texmelucan

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan localizaron el cuerpo de una persona sin vida al interior de una camioneta en aparente estado de abandono, tras recibir un reporte ciudadano a través de la línea de emergencia 911.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Xicoténcatl, donde los oficiales acudieron para atender el llamado. Al realizar la inspección protocolaria, confirmaron el hallazgo y procedieron al acordonamiento de la zona conforme a los protocolos establecidos.

La dependencia municipal dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que personal de servicios periciales realice el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso con la seguridad y la justicia, asegurando que no habrá impunidad en actos que vulneren la paz de la comunidad.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que trabaja en colaboración con las autoridades para aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables.

Además, en un comunicado posterior, el Ayuntamiento de San Martín aclaro que una supuesta imagen que circula en redes sociales es falsa.

“Aclaramos de manera categórica que no se tiene acuerdo alguno con ningún grupo delictivo. Esta administración trabaja con estricto apego a la ley y en coordinación con las instancias correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de la población”, se lee en el comunicado.

