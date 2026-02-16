Estudiante UDLAP es finalista en Bienal de Cartel Internacional de EU

Luciana Vásquez Torres, estudiante de la Licenciatura en Diseño de Información Visual de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue seleccionada como finalista en la Bienal de Cartel Internacional de Estados Unidos edición 2025, reconocimiento que permitió exhibir su cartel en distintos recintos de dicho país.

“Para mi carrera profesional este ha sido un logro muy importante, ya que gracias a este reconocimiento me puedo sentir más segura respecto a mis habilidades y mis talentos”, expresó en entrevista la estudiante de la UDLAP.

Respecto a su trabajo, detalló que su cartel participó en la categoría D, cuya temática cambia cada año y que en esta edición estuvo dedicada a los parques nacionales de Estados Unidos. En su cartel, Luciana decidió trabajar en un concepto enfocado al primer parque nacional de ese país, el Parque Nacional Everglades, ubicado en Florida, por el interés que le generó su riqueza natural y lo que representa en términos de conservación.

“Para mí resultó de gran importancia este tema, ya que la preservación y conservación de los parques naturales es un asunto bastante relevante y no siempre es tratado. Incluso, considero que el hecho de haber investigado sobre un tema no tan conocido pudo influir en que mi cartel fuera seleccionado”, comentó.

Sobre su proceso creativo, compartió que inició con una investigación exhaustiva en diversas fuentes la cual fue parte de su trabajo como integrante del Programa de Honores, seguida de la conceptualización y el desarrollo de una propuesta gráfica de estilo minimalista. “Fue un reto, honestamente, porque existen fuentes limitadas sobre el tema. Sin embargo, gracias al apoyo de mi asesora, la maestra Yolanda Moreno, fue posible recopilar la información y trasladarla a un proyecto visual sólido”, explicó.

Por otra parte, compartió que, desde su selección, su trabajo ha sido exhibido en estados como Nueva York y California, incluyendo una muestra al aire libre realizada en Long Beach, una de las primeras sedes del recorrido. Sobre su pasión por el cartel, la estudiante señaló: “es una de las disciplinas que más me inspiran, porque me parece fascinante cómo a partir de conceptos amplios y gran cantidad de información es posible sintetizarlos en una sola imagen gráfica”.

De la Bienal de Cartel Internacional de Estados Unidos, Luciana detalló que este encuentro reúne a estudiantes y profesionales de todo el mundo en distintas categorías: A (Social), B (Cultural Posters), C (Animated Posters) y D, esta última con temática variable. El certamen cuenta con un jurado internacional de reconocido prestigio, entre ellos el diseñador estadounidense David Carson y el diseñador mexicano Alejandro Magallanes, quienes participan en la selección de finalistas. Además, los carteles seleccionados forman parte de una gira de exposiciones en diversas galerías y espacios culturales de Estados Unidos.

Finalmente, Luciana reconoció el respaldo de la UDLAP en este logro al afirmar que “la universidad me ha ayudado bastante gracias a su infraestructura, el software y los espacios como la biblioteca, donde desarrollé este proyecto. Pero, sobre todo, el acompañamiento y asesoramiento de los profesores es fundamental”, aseguró.

