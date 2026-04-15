BUAP y Zacatlán realizan jornada de salud bucal en Las Lajas

Con más de 300 acciones a favor de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad, la BUAP y el Ayuntamiento de Zacatlán llevaron a cabo una Jornada Interdisciplinaria y de Salud Bucal en Las Lajas.

En esta jornada participó la Facultad de Estomatología de la BUAP, cuyos odontólogos hicieron consultas dentales, extracciones, resinas y limpiezas. En total, participaron 26 profesionales de la salud bucal.

También se contó con módulo de signos vitales, vacunación, esterilización canina y felina, entrega de constancias gratuitas, entrega de árboles frutales, jornada de salud visual y del CECADE del DIF Municipal.

La presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció a la BUAP y a la rectora, Lilia Cedillo, así como a las y los 26 odontólogos que participaron en esta jornada. Dijo que su gobierno está presente en Las Lajas y trabaja de la mano de las universidades, para que las personas tengan bienestar.

Por parte del Gobierno Municipal de Zacatlán estuvieron presentes: el regidor de Educación, Isaac Armas; el secretario del Ayuntamiento, Miguel Cruz Escamilla; la coordinadora de Promoción y Prevención de la Salud, Jaqueline Lastiri; la directora de Medio Ambiente, Viviana Aldana; la directora del DIF Municipal, Luisa González; el director de Gobernación, Baruc Gutiérrez.

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