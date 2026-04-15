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FGE logra sentencia contra agresor por lesiones calificadas en Teziutlán

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Foto: FGE Puebla.

Como resultado del desahogo del juicio oral, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juan Carlos N., por su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas en el municipio de Teziutlán.

De acuerdo con lo acreditado en juicio, el 7 de junio de 2020, el hoy sentenciado disparó con un arma de fuego hechiza en contra de una persona, provocándole una lesión en el hombro que puso en riesgo su vida.

Asimismo, el 4 de junio de 2022, el imputado agredió a otra víctima con una navaja, ocasionándole diversas heridas en el rostro que tardaron en sanar más de 15 días y dejaron cicatrices permanentes.

Durante el proceso, el Tribunal de Enjuiciamiento valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas testimonios de víctimas, testigos y peritos, acreditando la responsabilidad del acusado en ambos hechos.

Por lo anterior, la autoridad judicial impuso una pena de 10 años y 8 meses de prisión, así como multa de 73 Unidades de Medida y Actualización, además del pago por concepto de reparación del daño moral a cada una de las víctimas.

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