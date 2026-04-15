Colonos bloquean el bulevar Esteban de Antuñano por falta de agua

Alrededor de las 08:30 horas, vecinos de la colonia Ampliación Reforma Sur iniciaron una protesta al bloquear el bulevar Esteban de Antuñano, en demanda del restablecimiento del servicio de agua potable, el cual —aseguran— no reciben desde hace casi dos meses.

Con pancartas y lonas, así como un lazo colocado a lo ancho de la vialidad, los inconformes cerraron la circulación en ambos sentidos, a la altura de la 15 Poniente, lo que impide el paso vehicular. Los manifestantes señalan a la empresa Agua de Puebla por no garantizar el suministro, pese a que, afirman, se encuentran al corriente en sus pagos.

Los vecinos explicaron que la falta de agua se originó por trabajos de mantenimiento en la red hidráulica de la zona; sin embargo, acusan que, pese a acudir a las oficinas de la empresa, no han recibido una solución. Ante ello, han tenido que recurrir a la compra de pipas, lo que ha impactado en la economía familiar.

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Como medida de presión, los manifestantes extendieron el bloqueo hacia las calles 15 y 17 Poniente, donde colocaron una lona para impedir el paso de automovilistas, quienes son desviados por vialidades alternas, lo que ha generado congestión en la zona.

Hasta el momento, no se reporta la presencia de personal de Agua de Puebla para entablar diálogo con los inconformes. Los vecinos advirtieron que mantendrán el cierre por tiempo indefinido hasta que se restablezca el servicio en sus domicilios.

#AMPLIAMOS ✍🏻 Vecinos de la colonia Reforma Sur denuncian falta de agua desde hace al menos dos meses, lo que los ha llevado a comprar pipas.



Exigen diálogo con representantes de Agua de Puebla.



Con información de @Mau_Jimenz pic.twitter.com/puSeJV2qEd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 15, 2026

Editor: César A. García

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