Cuatro sujetos vandalizan oficinas de consultoría de Las Ánimas

Durante las primeras horas de este miércoles, un grupo de sujetos irrumpió en las oficinas de una consultoría ubicadas en el edificio Circuito Interior 49, en la zona de Las Ánimas, en la ciudad de Puebla, donde causaron daños materiales sin que se haya concretado algún robo.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, fueron cuatro personas las que ingresaron al inmueble y rompieron cristales; sin embargo, tras la revisión correspondiente, no se detectó la sustracción de dinero u objetos de valor.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el acceso sobre la 31 Poniente, a la altura de la avenida Rosendo Márquez, mientras realizaban labores de búsqueda.

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Las autoridades informaron que, mediante el sistema de videovigilancia, se logró ubicar el vehículo en el que huyeron los presuntos responsables, por lo que se dio seguimiento para intentar su localización; no obstante, hasta el momento no se ha confirmado su detención.

A su vez, paramédicos atendieron a los dos guardias de seguridad, quienes presentaban crisis nerviosa tras ser agredidos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Se reportaron daños en la fachada del edificio, donde los agresores rompieron cristales utilizando herramientas como marros, una barreta y una cizalla.

#Seguridad 🚓 Un aparente robo ocurrido en el edificio de Inbursa en 31 poniente y Rosendo Márquez desató una fuerte movilización.



Los maleantes entraron a las oficinas de los pisos 2 y 4, de una consultoría.



Dos guardias de seguridad con crisis nerviosa fueron atendidos por… pic.twitter.com/wmnpD7lvkk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 15, 2026

Editor: César A. García

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