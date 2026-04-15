Retiran seis parklets por uso indebido en el Centro Histórico de Puebla

El Ayuntamiento de Puebla retiró seis parklets a negocios que los usaban como extensión para la venta de alcohol, los cuales no se reubicarán por el momento, indicó el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

En conferencia de prensa, recordó que son 17 estructuras las que estaban en la vía pública en el Centro Histórico; sin embargo, reconoció que no en todos los establecimientos a los que se les dio resguardo cumplen con su cuidado.

Recordó que no hay permiso para ninguno para prestar servicios en los mismos, ya sea en restaurantes o bares.

Asimismo, advirtió que tienen prohibido exigir el consumo o retiro de las personas que los usen, ya que son espacios públicos.

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Rodríguez Álvarez abrió la puerta para estudiar si los instalan en otros puntos, ya que la infraestructura retirada fue llevada a un almacén sin que sea utilizada para algún otro fin.

Hay que recordar que los parklets fueron instalados en la administración 2019-2021, los mismos que fueron ubicados frente a comercios, quienes se harían cargo de su mantenimiento y cuidado.

Su uso tomó relevancia en algunos comercios ante la pandemia por COVID y la tendencia a ofrecer el servicio al aire libre, ante los contagios registrados en espacios cerrados.

No obstante, desde la gestión 2021-2024, el Ayuntamiento de Puebla ya no incrementó el número de parklets, inclusive retiró algunos y reubicó otros, además de ya no instalar nuevos.

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No obstante, dejó abierta la posibilidad de que estos… pic.twitter.com/oV2GZWuMcd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 15, 2026

Editor: César A. García

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