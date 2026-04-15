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miércoles, abril 15, 2026
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SSC Puebla reporta alza del 30% en acompañamientos bancarios

Por:
Guadalupe Juárez
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La SSC de Puebla reportó un aumento de 30% en solicitudes de acompañamientos bancarios. / Foto: Es Imagen.

A la fecha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha llevado a cabo mil 300 acompañamientos bancarios a cuentahabientes y en los últimos meses las solicitudes han incrementado hasta en un 30 por ciento, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

Lo anterior, aseguró, refleja el aumento de confianza por parte de la ciudadanía hacia la corporación municipal, por lo que reiteró su petición de que los cuentahabientes hagan uso del programa.

Las zonas con más solicitudes son La Paz, Esmeralda (como se conoce a la Avenida Juárez), Loma Linda, Bugambilias y Central de Abasto; en esta última la presencia policial es permanente por las transacciones que realizan los comerciantes.

El mes con más solicitudes de acompañamiento fue diciembre de 2025 con 134 casos; en enero del año en curso fueron 85 solicitudes, al mes siguiente 69, en marzo 90 y en lo que va de abril 28.

Pallares Miranda destacó que, en comparación con el año pasado, con datos de la SSC, los robos pasaron de 91 registrados en 2022 a 79 detectados en 2025; es decir, mientras en la gestión pasada se contabilizaban cuatro robos cada mes, en la actual se registran tres hurtos mensuales.

Además del 911, los cuentahabientes pueden solicitar el acompañamiento bancario al 2223038520 o vía aplicación Seguridad Inmediata, así como en la página web del Ayuntamiento en el apartado de Trámites y Servicios, plataformas en las que les asignan una patrulla y acompañan durante el traslado a los solicitantes.

Esto, ya que han detectado que el modus operandi de quienes se dedican a este delito es la vigilancia de los cuentahabientes desde antes de que lleguen a las instituciones bancarias, por lo que sugirió ser discretos con la información cuando realicen transacciones.

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Confirman tres robos en La Juárez

El titular de la SSC confirmó que el martes pasado fueron tres robos a cuentahabientes en un banco de la Avenida Juárez, con un estimado de 500 mil pesos.

Asimismo, descartó toma de rehenes en el allanamiento de la mañana del miércoles en oficinas de una consultoría en Las Ánimas, ubicadas en el edificio donde se encuentra otra institución bancaria, en el que los propietarios no detectaron si hubo robo.

La SSC identificó a cuatro sujetos en un vehículo, los cuales no han sido detenidos.

Editor: César A. García

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