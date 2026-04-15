Gobierno de Puebla escucha y atiende demandas en San José Chiapa

En atención al compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con las y los pobladores de San José Chiapa, representantes de las diferentes dependencias acudieron para dar seguimiento a las acciones y proyectos en materia de obra pública y servicios básicos para la mejora de su calidad de vida.

Encabezados por el secretario de Gobernación (SEGOB), Samuel Aguilar Pala, integrantes de las diferentes dependencias presentaron los resultados del trabajo que ha realizado el gobierno estatal en la cabecera y las seis comunidades que conforman el municipio, así como los proyectos en obra comunitaria, educación, salud, de desarrollo regional y beneficios del Sistema Estatal DIF, con los que se ha beneficiado a las y los habitantes.

En su intervención, el titular de la SEGOB reafirmó el compromiso que tiene el gobernador Alejandro Armenta Mier con todas y todos los ciudadanos del estado. “Así sea un municipio grande o pequeño, todas y todos los poblanos tienen derecho a ser escuchados y que se resuelvan sus principales demandas”, expresó.

Agregó que se han acercado servicios estatales en municipios como Tehuacán, Atlixco y en toda la microrregión a través de Jornadas de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla”, en donde las y los servidores públicos escuchan personalmente a la población.

En esta mesa de diálogo, además, se acordó la priorización de obras de infraestructura básica y una nueva visita de las diferentes dependencias a las 6 comunidades que conforman este municipio, para escuchar a sus habitantes y trabajar en la respuesta a sus demandas, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes lo habitan.

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