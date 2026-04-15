Abanderan a más de mil atletas poblanos rumbo a la CONADE 2026

Al abanderar a más de mil deportistas poblanos que participarán en la Olimpiada CONADE 2026, en 38 disciplinas, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, afirmó que las y los jóvenes son el futuro de Puebla, por lo que, como anfitriones, el corazón del estado acompañará a las y los competidores en cada prueba.

Desde el Velódromo Salomón Jauli Dávila, como testigo del abanderamiento, y tras la entrega de estímulos económicos a atletas y entrenadores, la secretaria de Bienestar destacó que el gobernador de Puebla es un firme aliado del deporte poblano. También reconoció el respaldo de las familias y la labor de las y los entrenadores.

A través de un mensaje por video, el gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó a las y los participantes a representar con orgullo al estado. Reconoció su compromiso y afirmó que entregarán el corazón en cada competencia, motivados por el amor a Puebla. Recordó que el deporte constituye una política de Estado y aseguró que contarán con todo el respaldo durante la justa.

La campeona mundial interina de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Gaby “La Bonita” Sánchez, les deseó éxito y los llamó a representar con orgullo a Puebla, al considerar que persiguen un sueño. Afirmó que el hecho de llegar a esta etapa ya los convierte en campeones. “Vayan y representen a Puebla; háganlo porque es su sueño y lo que más disfrutan y los hace sentir mejor”.

Puntualizó que, para el gobernador, el deporte es una política de Estado y destacó que con su respaldo se cubrió una deuda con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); gracias a ello, la entidad hoy es sede de grandes eventos deportivos, como el Mundial de Tiro con Arco.

En su oportunidad, el rector de la Universidad del Deporte (UDEP), José Luis Sánchez Solá, felicitó y reconoció a las madres y padres de familia por fortalecer el vínculo con sus hijos e impulsar su formación deportiva, lo que contribuye a un mejor país. Aseguró que las y los atletas cuentan con una gran oportunidad de representar a la entidad en casa, ante su familia y su público. “Recuerden que están representando a Puebla en Puebla y con eso ya van a ir ganando uno a cero”, puntualizó.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, resaltó que el estado no había registrado un impulso deportivo, como lo hace la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier. “No abandonen sus sueños, el deporte salva vidas”, apuntó el edil.

La medallista en la Olimpiada Nacional 2025, Sara Abril León, dijo que participar en la competencia representa llevar el esfuerzo de cada entrenamiento y cumplir sus sueños, ya que ser deportista implica disciplina, constancia y mucho corazón. En representación de todos los deportistas, agradeció el apoyo de los padres de familia y el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Algunas de las disciplinas en las que competirán son: breaking, voleibol, escalada deportiva, voleibol de playa, fútbol asociación, básquetbol, esgrima, karate, softbol, golf, tenis de mesa, luchas asociadas, rugby siete, básquetbol 3×3, ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo, charrería, frontón, gimnasia artística, rítmica y de trampolín; judo, levantamiento de pesas, natación y remo.

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