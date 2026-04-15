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miércoles, abril 15, 2026
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Localizan camioneta calcinada con predenuncia de robo en Atlixco

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Foto: SSC Atlixco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó la localización de una camioneta calcinada con predenuncia de robo, como resultado de recorridos permanentes de vigilancia y atención a reportes ciudadanos.

Los hechos se registraron en la junta auxiliar de La Magdalena Axocopan, tras un reporte al número de emergencias sobre la presencia de un vehículo siniestrado en una brecha ejidal. Al arribar, los elementos confirmaron que se trataba de una unidad totalmente calcinada, sin personas en el lugar.

Durante la inspección, se verificó el número de identificación vehicular, el cual correspondía a una camioneta marca Nissan, tipo Frontier, con placas del estado de Puebla, la misma que contaba con predenuncia de robo.

La unidad fue asegurada y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, quedó bajo resguardo para la integración de las diligencias correspondientes.

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