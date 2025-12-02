SEDIF impulsa consumo de café poblano para fortalecer economía local

El café poblano es un producto con identidad y arraigo en las comunidades, por lo que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) se suma a su promoción, toda vez que el consumo local reactiva la economía familiar.

En este contexto, la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, ha sido muy puntual en reconocer el valor del trabajo agrícola y la importancia de promover este producto 100 por ciento poblano, el cual fortalece la soberanía alimentaria, así como también consolida un puente entre el campo y la ciudad.

Durante el ciclo de conferencias denominado “Café con sentido”, las y los integrantes del Voluntariado del SEDIF expresaron que tendrán la tarea de impulsar activamente el consumo local como una estrategia que abre oportunidades de desarrollo en las regiones productoras e incluso activarán la economía interna con la compra del café, lo cual contribuirá directamente a elevar la calidad de vida de las y los productores en el estado.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó que la entidad ocupa el tercer lugar nacional en producción con la participación de 45 mil cafeticultores de 54 de la Sierra Norte, Sierra Oriental y Sierra Negra. Esta actividad, afirmó la secretaria, demuestra el impacto positivo de fomentar el consumo local para beneficiar directamente a las familias poblanas.

Cabe mencionar que, con la iniciativa, el SEDIF reafirma su compromiso de promover el café poblano como un producto emblemático del estado, a fin de impulsar el desarrollo comunitario y generar bienestar para las y los poblanos con esta vocación productiva.

