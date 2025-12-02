Marcos Castro propone reposición gratuita de documentos tras lluvias

Con la finalidad de implementar un programa temporal y gratuito de reposición de documentos para las personas afectadas por las lluvias en municipios de la Sierra Norte y otras regiones, el diputado Marcos Castro Martínez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Dirección General del Registro Civil del Estado a que realice estas acciones.

En el punto de acuerdo, el legislador solicita que el programa considere la reposición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y demás documentos civiles; además, que esté dirigido a las personas que los hayan perdido a consecuencia de las lluvias e inundaciones.

Como parte de la propuesta, también se exhorta a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado a evaluar la viabilidad de destinar o reorientar recursos en el Presupuesto de Egresos 2026 para fortalecer dicho programa y garantizar su cobertura y operatividad en las zonas afectadas.

Mediante el exhorto, el diputado indica que es necesaria la implementación del programa, pues gran parte de la población afectada es de origen indígena, rural y de bajos recursos, por lo que se vuelve indispensable evitar barreras burocráticas que profundicen la desigualdad y retrasen la recuperación de los documentos.

