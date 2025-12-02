CESAT en Tlatlauquitepec promueve desarrollo, empleo y seguridad

La puesta en marcha del Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) en Tlatlauquitepec quedó marcada como un hito para la región. El gobernador Alejandro Armenta destacó que la seguridad sostiene el desarrollo, el turismo y el empleo, y explicó que este modelo estratégico permite responder con rapidez a emergencias, prevenir delitos y respaldar la economía local.

El mandatario resaltó que la seguridad avanza con coordinación y formación profesional. Recordó la creación de la Universidad de Ciencias Policiales y anunció una convocatoria para jóvenes interesados en criminalística, criminología, investigación policial y otras áreas, con el fin de fortalecer capacidades en monitoreo, inspección y operación táctica. Reiteró que la protección del patrimonio productivo es esencial para las familias poblanas.

Subrayó que, gracias a la adquisición de maquinaria y equipo especializado desde mayo, el Estado atendió de inmediato las afectaciones por lluvias y controló más de 400 incendios forestales con 65 por ciento menos daño a los bosques. Explicó que el CESAT se instala en un punto estratégico donde convergen rutas hacia Veracruz y Oaxaca, con tecnología conectada al C5i que detecta rostros, placas y vehículos robados. Adelantó que este año quedarán listos 15 centros similares para blindar el territorio poblano.

El secretario de Seguridad, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que la estrategia estatal redujo 14 delitos de alto impacto y opera con análisis diario de mapas de calor. Detalló la incorporación de 150 patrullas de última tecnología, 13 torres de vigilancia y ahora el quinto CESAT, que permite proyectar operaciones en zonas colindantes con estados con mayor incidencia delictiva. Reportó más de 511 mil acciones operativas, 7 mil 362 detenciones, 5 mil 257 vehículos recuperados y 178 tomas clandestinas desactivadas.

El CESAT incluye enfermería, sanitarios, dormitorios, una tienda Cinco de Mayo y una cafetería administrada por el DIF municipal, con el objetivo de impulsar la economía local. La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, señaló que estos espacios acercan información, fortalecen experiencias comunitarias y consolidan a Puebla como potencia turística. Recordó que el turismo es la primera empleadora de jóvenes y la segunda de mujeres en México.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que el CESAT también impulsa el desarrollo regional mediante la profesionalización de productos locales para su comercialización con la marca Puebla Cinco de Mayo. Explicó que el proyecto permitirá que productores accedan a mercados más amplios y fortalezcan sus cadenas de valor.

El presidente municipal Juan Manuel Téllez Salazar agradeció la instalación del centro y afirmó que representa paz, seguridad y nuevas oportunidades para Tlatlauquitepec. Reconoció el trabajo coordinado que ha permitido detener a personas responsables de delitos y celebró que el CESAT acerque servicios, brinde confianza a los habitantes y fortalezca la venta de productos hechos con orgullo en Puebla.

La productora de pulque y originaria de Tlatlauquitepec, Tania Herrera, resaltó que durante la actual administración estatal hay mucho apoyo para la seguridad, lo que brinda tranquilidad para las familias de la región, así como el impulso de sus productos, que mejora la economía de todas y todos los comerciantes.

