Congreso de Puebla conmemora Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Con la finalidad de conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez llevó a cabo un evento para recordar y reafirmar el compromiso del Congreso del Estado para señalar la importancia del acceso equitativo a servicios de salud, así como fortalecer las acciones de prevención y tratamiento.

Durante este evento, que se realizó en la sede del Poder Legislativo, la diputada señaló que durante años el VIH fue sinónimo de silencio, muerte y aislamiento. Un silencio aterrador que convirtió a miles de personas en víctimas no solo de un virus, sino también de la ignorancia y el prejuicio.

“Por eso es vital entender que este acto no es solo un protocolo vacío o una simple efeméride, sino un acto de solidaridad y tolerancia”.

La legisladora recordó que en 1991 un grupo de artistas en Nueva York decidió que la epidemia necesitaba un rostro y fue así como eligieron el color rojo, como símbolo de conexión con la sangre y con la pasión, pero también con la rabia por la inacción y la discriminación médica.

Por eso, hoy portar un listón rojo es un faro de esperanza que nos recuerda que el VIH ya no es una sentencia de muerte, sino una condición de vida manejable si se garantiza el acceso a la salud.

“Por eso, este Congreso entiende que la salud es un derecho humano, no un privilegio moral. Significa que se legisla para todas, todos y todes, sin importar su estatus serológico”, afirmó la diputada.

Para finalizar el evento, las y los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de todas las personas, incluidas niñas y niños, que han sido víctimas de esta enfermedad.

